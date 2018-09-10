Atletico Mineiro - Atletico Paranaense maçı rakamları

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Atletico Mineiro, 11 Eylül 2018 Salı günü Atletico Paranaense takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Atletico Mineiro 38 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Atletico Paranaense 27 puanda ve 13. sırada. Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 601. İddaa'da Atletico Mineiro kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Atletico Paranaense kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Atletico Mineiro son hafta oynanan Gremio Alegrense maçında 4-3 kazandı.

Atletico Paranaense ise Palmeiras karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Atletico Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Atletico Mineiro, kendi sahasında 20 gol attı, 10 gol yedi.

Atletico Paranaense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Paranaense, 2 gol atarken 12 gol yedi.

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