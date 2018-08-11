Atletico Mineiro - Santos maçı ne zaman?

Brezilya Serie A maçında Atletico Mineiro ile Santos, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Atletico Mineiro 27 puanla 5. sırada, Santos 18 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Santos, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 651 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Mineiro kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Santos sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Atletico Mineiro önceki hafta Gremio Alegrense mücadelesinde 4-3 kazandı.

Santos ise Avai maçında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Mineiro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Atletico Mineiro, kendi sahasında 16 gol attı, 9 gol yedi.

Santos, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Santos, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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