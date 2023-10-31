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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş! - Antalya haberleri

        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!

        Antalya'da, dün falezlerden kayalık alana düştüğü iddia edilen genç kadına ait cesedin kimlik tespiti için okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi kızları 13 yaşındaki Aylin Kaya'yı arayan anne ve babası, DNA örneği verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:34
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        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
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        Antalya'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1540 sokak üzerinde yer alan falezlerde yaşandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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        CANSIZ BEDENİN GENÇ BİR KIZA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin genç bir kadına ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        AYLİN'İN AİLESİ DAVET EDİLDİ

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında, 25 Ekim'de okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ve ailesinin afişlerle aradığı ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'nın ailesi, Adli Tıp Kurumu'na davet edildi.

        ANNE VE BABA DNA ÖRNEĞİ VERDİ

        Kimlik tespiti için sabah saatlerinde kuruma giden Natalya ve Suat Kaya çifti, cesedin kimlik tespiti için DNA örneği verdi.

        CENAZENİN KIZINA AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        İHA'da yer alan habere göre de gerekli işlemlerin ardından cesedi gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu söyledi.

        DNA UYUŞURSA CENAZE AİLEYE VERİLECEK

        Cenaze ise kesin kimlik tespiti için DNA tespiti yapılmadan aileye teslim edilmedi. DNA testinde cesedin Aylin Kaya’ya ait olduğu netleşirse cenaze aileye teslim edilecek.

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        #Antalya
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