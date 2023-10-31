Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Londra'da Cumhuriyet balosu

        Londra'da Cumhuriyet balosu

        Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü, İngiltere'nin başkenti Londra'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Ünlü Doğal Tarihi Müzesi'nde Cumhuriyet Bayramı balosu düzenlendi. Balonun sunuculuğunu; Ebru Akel ile Murat Güloğlu yaptı. Gecenin tüm geliri 100 öğrenciye burs olarak verilecek

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 31.10.2023 - 13:11 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü, İngiltere’nin başkenti Londra’da da büyük coşkuyla kutlandı. Ünlü Doğal Tarihi Müzesi'nde Cumhuriyet Bayramı balosu düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı balosu, Doğal Tarihi Müzesi'nde bu türde düzenlenen ilk etkinlik oldu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Atölye Grup tarafından yapılan etkinlik, Türk Eğitim Vakfı İngiltere, Galatasaray Eğitim Vakfı ve Boğaziçi Mezunlar Derneği işbirliğiyle düzenlendi. Baloya Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Peter Westmacott, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve çok sayıda davetli katıldı.

        REKLAM

        "NE MUTLU Kİ ATATÜRK'ÜN MİRASI HÂLÂ GELECEĞE IŞIK TUTUYOR"

        Açılış konuşmasını yapan Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, “Dünyanın dört bir yanındaki Türklerin kalbi ikinci yüzyılda daha güçlü bir Türkiye için atıyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşuyla birlikte kısa sürede modern bir devlet olarak sahneye çıktı. Ne mutlu ki Atatürk'ün mirası hâlâ geleceğe ışık tutuyor. Cumhuriyet nesli olmaktan hep birlikte gurur duyuyoruz" diye konuştu. Ertaş, dünyanın her yerindeki Türk toplumunun, Türkiye'nin daha da gelişmesi ve daha başarılı olması için birlikte çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Sevcan Ertaş - Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş - TEV UK Kalkınma Komitesi Başkanı ve Kurucu Üyesi Şule Arınç

        "UMARIM İKİNCİ YÜZYILI DAHA DA İYİ OLUR"

        Gecede İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Peter Westmacott da Türkçe bir konuşma yaptı. Türkiye'nin İngiltere açısından önemli bir partner olduğuna dikkat çeken Westmacott, "Türkiye Cumhuriyeti harika bir birinci yüzyıl geçirdi. Umarım ikinci yüzyılı daha da iyi olur" dedi.

        Katılımcılara sevilen şarkılarını seslendiren ve piyano çalan Karsu’nun yer aldığı balonun sunuculuğunu ise tecrübeli sunucular Ebru Akel ile Murat Güloğlu yaptı. Baloda; iki Galatasaraylı, bir Beşiktaşlı futbolcunun ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları tarafından imzalanan formalar açık artırmayla satışa çıkarıldı.

        Karsu

        Galatasaraylı oyuncuların imzaladığı 100'üncü yıl özel forması ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularının imzaladığı kaptan Eda Erdem'e ait formalar 10'ar bin sterline, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin tüm oyuncular tarafından imzalanmış forması 7 bin sterline, Beşiktaşlı futbolcuların imzasını taşıyan 100'üncü yıl özel forması ise bin sterline satıldı.

        Ebru Akel - Murat Güloğlu

        Ünlü mimar Rıfat Baltaoğlu’nun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını Cumhuriyet altını üzerine resmettiği 'Ata' adlı eseri açık artırmada satılan eserler arasında yer aldı. Gecenin tüm geliri 100 öğrenciye burs olarak verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Londrada Cumhuriyet balosu
        #Cumhuriyet
        #londra
        #Cumhuriyet 100üncü yıl
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü