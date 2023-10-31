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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kadıköy'deki istek şarkı yüzünden öldürülen Mehmet Caymaz cinayetinde müebbet hapis istendi!

        Kadıköy'deki istek şarkı cinayeti: Şüpheli hakkında müebbet hapis talebi

        İstanbul Kadıköy'de istek şarkı tartışmasında Cihan Aymaz adlı genci öldüren Mehmet Caymaz hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede tanık ifadeleri ve kamera görüntüleri nedeniyle şüphelinin savunmasına itibar edilmediği ve zanlı için haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği vurgulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:04
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        Kadıköy'deki istek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
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        Kadıköy'de istek şarkı tartışmasında 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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        DHA'nın haberine göre iddianame şüphelinin savunmasına itibar edilmemesi ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği değerlendirmesi yapıldı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanana iddianamede Cihan Aymaz'n bir süredir Kadıköy iskelesinde kendisine ait hoparlör ve mikrofonla müzik yaptığı belirtildi. 2 Mayıs 2023 tarihinde Mehmet Caymaz'ın iskelenin oraya geldiği, elindeki içki şişesini bıraktıktan sonra Cihan Aymaz'a bağırarak istek şarkı istediği kaydedildi. Cihan Aymaz'ın Mehmet Caymaz'a sakin olmasını, istediği şarkıyı çalacağını söylediği kaydedildi.

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        iddianamede olay anı ise şu şekilde anlatıldı; şarkı istedikten sonra şüphelinin yanında getirdiği bıçakla küfürlü tehditler savurarak Cihan Aymaz'ın önce boyun kısmından daha sonra ise göğüs bölgesinden yaraladığı, Aymaz'ın aldığı yaranın etkisiyle denize düştüğü anlatıldı. Cihan Aymaz'ın olay sonrasında hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı iddianamede yer aldı.

        "ŞÜPHELİ SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEMELİ"

        Şüpheli Mehmet Caymaz'ın olay yerinde tehdit edilmesi sonrasında kendisini savunmak için bıçağı savurduğuna dair savunma yaptı. İddianame Mehmet Caymaz'ın savunmasına karşın tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinde savunmayı destekler nitelikte bir tespit bulunamadığı, bu nedenden dolayı şüphelinin savunmasına itibar edilmediği ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği değerlendirildi. İddianame şüpheli Mehmet Caymaz'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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        #haberler
        #Cihan Aymaz
        #Mehmet Caymaz
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