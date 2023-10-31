Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı! Osmaniye'de, doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyip, psikolojik sorunları olan genç kızları tedavi bahanesi ile taciz eden 58 yaşındaki A.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi

Osmaniye İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyip, psikolojik sorunları olan genç kızlara tedavi bahanesi ile tacizde bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

EVİNDE BASKINLA YAKALANDI DHA'da yer alan habere göre tanrı tarafından görevlendirildiğini iddia eden A.S. (58), evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

TACİZDE BULUNUYORDU REKLAM Şüphelinin tedaviye ikna ettiği genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu, doğaüstü varlıklar ile baş edemediği gerekçesiyle de ücret tarifesini artırdığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.S. tutuklandı.

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