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        Haberler Gündem 3. Sayfa İĞRENÇ ADAM | Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı! - Günün Son Dakika Haberleri

        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!

        Osmaniye'de, doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyip, psikolojik sorunları olan genç kızları tedavi bahanesi ile taciz eden 58 yaşındaki A.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:37
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        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
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        Osmaniye İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyip, psikolojik sorunları olan genç kızlara tedavi bahanesi ile tacizde bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        EVİNDE BASKINLA YAKALANDI

        DHA'da yer alan habere göre tanrı tarafından görevlendirildiğini iddia eden A.S. (58), evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

        TACİZDE BULUNUYORDU

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        Şüphelinin tedaviye ikna ettiği genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu, doğaüstü varlıklar ile baş edemediği gerekçesiyle de ücret tarifesini artırdığı belirlendi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.S. tutuklandı.

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        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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