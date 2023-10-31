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Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon dOr) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Ballon d'Or ödül törenine birçok ünlü isim katıldı. Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:30 facebook

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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon dOr) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımıyla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu. Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı. En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelonanın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.