Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi: Messi tutulmuyor! - Futbol Haberleri

        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi

        Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon dOr) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Ballon d'Or ödül törenine birçok ünlü isim katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:30 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon dOr) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımıyla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu. Oylamada Norveçli Erling Haaland 2'nci, Fransız Kylian Mbappe 3'üncü sırayı aldı. En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelonanın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

        3

        Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi, Manchester City'de gösterdiği performansla Norveçli Erling Haaland oldu. Geçen sezon öncesinde Borussia Dortmunddan İngiliz ekibine gelen Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligini kazanarak yaptığı üçlemede önemli rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 52 gol attı.

        4

        Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupasını, Real Madridin İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü ise Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.

        İşte geceye akın eden isimler...

        5

        Eden Hazard ve Thierry Hazard

        6

        Jude Bellingham

        7

        Julian Alvarez

        8

        David Beckham

        9

        Ruben Dias

        10

        Rodri

        11

        Amanda Ilestedt

        12

        Julien Schwarzer

        13

        Djibril Cisse

        14

        Just Riadh

        15

        Arjantinli eski futbolcu Omar da Fonseca (ortada)

        16

        Khvicha Kvaratskhelia

        17

        Monako Prensi II. Albert

        18

        İlkay Gündoğan

        19

        David Beckham

        20

        Erling Haaland

        21

        Jude Bellingham

        22

        Emiliano Martinez

        23

        Lautaro Martinez

        24

        İngiliz aktris Mathilde McGregor

        25

        Didier Deschamps

        26

        David Beckham

        27

        İlkay Gündoğan

        28

        Rodri

        29

        IShowSpeed (solda)

        30

        Kylian Mbappe

        31

        Amanda Ilestedt

        32

        Lionel Messi

        33

        Aleksander Ceferin

        34

        Amanda Ilestedt

        35

        Ederson

        36

        Vinicius Junior

        37

        Alba Maria Redondo Ferrer

        38

        Djibril Cisse

        39

        Bernardo Silva

        40

        Didier Drogba

        41

        Novak Djokovic

        42

        Julien Schwarzer

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?