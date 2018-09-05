Atletico Mineiro - Sao Paulo maçı rakamları

Atletico Mineiro ve Sao Paulo, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:45. Maç öncesi Atletico Mineiro 35 puanla 6. sırada, Sao Paulo 46 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atletico Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sao Paulo son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 472 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Mineiro galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Sao Paulo galibiyet oranı 2.90. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Atletico Mineiro önceki hafta Gremio Alegrense mücadelesinde 4-3 kazandı.

Sao Paulo ise Bahia karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Mineiro, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 10 gol yedi.

Sao Paulo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Sao Paulo, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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