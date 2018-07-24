Atletico San Luis - Tigres UANL karşılaşma önü

Meksika Kupa MX Apertura Grup 9 maçında Atletico San Luis ile Tigres UANL, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Atletico San Luis son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tigres UANL, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 533 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico San Luis kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tigres UANL sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atletico San Luis önceki hafta Tigres UANL mücadelesinde 0-1 yenildi.

Tigres UANL ise Atletico San Luis karşılaşmasında 0-1 kazandı.

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