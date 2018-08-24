Atletico Tucuman - Colon maçı heyecanı

Arjantin Premier Lig maçında Atletico Tucuman ile Colon, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:15. Atletico Tucuman 2 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Colon 2 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Atletico Tucuman, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Colon, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 234 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Tucuman kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.60, Colon sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Atletico Tucuman son hafta oynanan Colon maçında 2-0 kazandı.

Colon, Talleres Cordoba karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Atletico Tucuman, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Atletico Tucuman, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Colon, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Colon 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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