Londra'da binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı

"İsrail, bugün Gazze'de BM'yi bombalıyor. 100'den fazla BM sağlık çalışanı öldürüldü. 175'i Batı Şeria'da olmak üzere 11 binden fazla masum öldürüldü. Ancak İngiltere hükümeti, hala İsrail'i Filistinlilere yönelik yürüttüğü vahşi savaşı durdurmaya çağırmadı. İsrail'in 2,3 milyon insanı açlığa itmesine 'dur' demedi."

Zomlot, İsrail'in kuruluşundan beri BM'nin koyduğu kuralları çiğnediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Filistinlilerin yaşamı önemli değil mi?" diye soran Zomlot, İngiltere hükümeti ve İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı eleştirdi.

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İÇİŞLERİ BAKANINA SERT TEPKİ

Savaşı Durdur Koalisyonundan Lindsey German da "Başbakan ve polis, bu yürüyüşü iptal etmemizi istedi. Suella Braverman, engellemek istedi. Ama 'Hayır' dedik ve 'Yürüyeceğiz' dedik. İsrail, Gazze'yi bombaladıkça, Batı Şeria'da insanları hapse atmayı sürdürdükçe, çocukları öldürmeye devam ettikçe biz de yürüyeceğiz." diye konuştu.

German, Braverman'a tepki göstererek, "Bu, barışçıl bir yürüyüş. Biz, kimseden nefret etmiyoruz ama ateşkes çağrısı yapmayı reddeden tüm siyasetçilerden hesap soracağız." ifadesini kullandı.