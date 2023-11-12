Londra'da binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında tepki göstermek için bir araya geldi. Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen çok sayıda gösterici, ellerindeki pankart ve Filistin'e destek mesajı vererek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Londra'daki Filistin ile dayanışma yürüyüşünde katılımcılara seslenen konuşmacılar, yürüyüşleri "nefret yürüyüşü" olarak adlandıran İçişleri Bakanı Suella Braverman'a tepki gösterdi.
Kentte Filistin ile dayanışma için 5. kez bir araya gelen göstericiler, Londra'nın sembol mekanlarından Hyde Park'ta başlattıkları yürüyüşü, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde sonlandırdı.
Burada kurulan sahneden göstericilere seslenen Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, Birleşmiş Milletlerin (BM), savaşları önlemek ve savaşların kurallarını belirlemek için kurulduğunu söyledi.
Zomlot, İsrail'in kuruluşundan beri BM'nin koyduğu kuralları çiğnediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"İsrail, bugün Gazze'de BM'yi bombalıyor. 100'den fazla BM sağlık çalışanı öldürüldü. 175'i Batı Şeria'da olmak üzere 11 binden fazla masum öldürüldü. Ancak İngiltere hükümeti, hala İsrail'i Filistinlilere yönelik yürüttüğü vahşi savaşı durdurmaya çağırmadı. İsrail'in 2,3 milyon insanı açlığa itmesine 'dur' demedi."
"Filistinlilerin yaşamı önemli değil mi?" diye soran Zomlot, İngiltere hükümeti ve İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı eleştirdi.
İÇİŞLERİ BAKANINA SERT TEPKİ
Savaşı Durdur Koalisyonundan Lindsey German da "Başbakan ve polis, bu yürüyüşü iptal etmemizi istedi. Suella Braverman, engellemek istedi. Ama 'Hayır' dedik ve 'Yürüyeceğiz' dedik. İsrail, Gazze'yi bombaladıkça, Batı Şeria'da insanları hapse atmayı sürdürdükçe, çocukları öldürmeye devam ettikçe biz de yürüyeceğiz." diye konuştu.
German, Braverman'a tepki göstererek, "Bu, barışçıl bir yürüyüş. Biz, kimseden nefret etmiyoruz ama ateşkes çağrısı yapmayı reddeden tüm siyasetçilerden hesap soracağız." ifadesini kullandı.
Diğer yandan, Londra Metropolitan Polisi, kentte yapılan Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların katıldığı Ateşkes Günü törenleri kapsamında toplamda 126 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Matt Twist, yaptığı yazılı açıklamada Londra'da iki farklı gerekçeyle toplulukların bir araya geldiği belirterek, "Sağcı grupların polise yönelik aşırı şiddeti olağan dışı ve derinden endişe vericiydi." ifadelerini kullandı.
Twist, Filistin'le dayanışma yürüyüşünün ise sağcıların eylemlerinde olduğu gibi fiziki şiddet eylemlerine sahne olmadığını kaydetti.
Yalnızca yürüyüş sonunda ana gruptan ayrılan küçük grupların tahrik edici olaylara sebep olduğunu bildiren Twist, yaklaşık 150 kişilik bir grubun havaifişekler attığını açıkladı.
Twist, polisin nefret suçu kabul edilecek olaylar ile yasaklı örgütlere destek olaylarını araştırdığını belirterek, "Londra'nın merkezinde, herhangi bir düzensizliğe müdahale etmek ve yarınki (pazar) anma etkinlikleri öncesinde önemli yerlerin korunmasını sağlamak için hala çok sayıda memur görev yapıyor. Şu ana kadar gözaltına alınan 126 kişi için de çok sayıda kişi çalışmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.
FRANSA'DA FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen çok sayıda gösterici, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.