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Polis kadını ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi
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ATM'de kartı sıkışan kadın ortalığı birbirine kattı

Antalya'da, PTT Şubesi'ndeki otomatik para çekme makinesinden (ATM) para çekmek isterken kartını sıkıştıran 24 yaşındaki Dilara Ö., ortalığı birbirine kattı. ATM'nin ekranını ve PTT şubesinin camlarını tekmeleyen genç kadın, görevli personele saldırmaya kalkıştı. Ters kelepçe takılıp gözaltına alınan Dilara Ö., canının yandığını öne sürerek polise küfür etti, tükürdü.

12.09.2018 - 13:54 | Güncelleme: DHA

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Dilara Ö., hesabındaki 1500 TL'yi çekmek için dün saat 15.00 sıralarında PTT ATM'sini kullanmak istedi. Para kartını ATM'ye yerleştiren Dilara Ö., parayı çekeceği sırada makine hata verdi. Parayı çekemediği gibi kartı da ATM'de sıkışan genç kadın, sinirlenerek bağırmaya başladı. ATM'nin ekranına tekme atan Dilara Ö., durumu fark edip kendisine müdahale etmek isteyen özel güvenlik görevlilerine de bağırdı.

DHA'nın haberine göre, PTT şubesine giren Dilara Ö., içerideki çiçekleri devirip camları da tekmeledi. Personele küfür edip saldıran Dilara Ö., parasını ve sıkışan kartını istedi. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Dilara Ö. ile konuşup sakinleştirmek istedi. Konuşmaları dinlemeyen ve küfür etmeye devam eden Dilara Ö., çevreye zarar vermeyi sürdürdü. Bunun üzerine bir polis memuru, genç kadına ters kelepçe takarak yere yatırdı.

Canının yandığını ve polisin kendisine kötü davrandığını öne süren Dilara Ö., kelepçe takan polis memuruna tükürdü. Hem küfür eden hem de sık sık tüküren Dilara Ö.'ye PTT girişinde toplanan kalabalık da tepki gösterdi. Dilara Ö. yarım saat süren çabalara rağmen bir türlü sakinleşmeyince polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

PTT yetkilileri Dilara Ö.'den şikayetçi olmadıklarını söyledi. Dilara Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


'İÇERİ GİRDİ HER YERİ DAĞITTI'

Polise küfür etmesini bir türlü kabullenemediğini belirten çevredeki vatandaşlardan Nuh Yüreğir, "ATM'ye kartını sıkıştırdı sanırım. Yanında bir arkadaşı da vardı. Ona da bıçak çekip, dövdü. İçeri girdi her yeri dağıttı. Polisler geldi. Onlara da hakaret edip küfür etti" dedi.

 

 

 

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