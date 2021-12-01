ATO Başkanı Baran'dan, kamu müteahhitleri için fiyat farkı ve tasfiye talebi

AA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, inşaat malzemelerinde yaşanan fiyat artışlarının kamu müteahhitlerini sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Yaşanan zararın telafisi amacıyla fiyat farkı ödenmesi; işlerini sürdüremeyecek müteahhit üyelerimize de şartsız tasfiye ve devir hakkı tanınması sektörün devamlılığı açısından önemli ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, inşaatın, 200'ün üzerinde alt sektöre talep oluşturması ve yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam imkanı sağlaması dolayısıyla lokomotif sektör olduğunu belirtti.

Üretim maliyetlerinin yükseldiğine, bunun kamuya iş yapan müteahhit firmaları zor durumda bıraktığına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Binlerce müteahhit üyemiz kamuya, hastaneden okula varıncaya kadar pek çok inşaat yapıyor. Devam eden kamu projelerini üstlenen müteahhit üyelerimize bu olağanüstü maliyet artışları nedeniyle işlerini sürdürebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için uğradıkları zararın telafisi amacıyla fiyat farkı ödenmesi; buna rağmen işlerini sürdüremeyecek müteahhit üyelerimize de şartsız tasfiye ve devir hakkı tanınması sektörün devamlılığı açısından önemli ihtiyaçtır."

Baran, ayrıca, bu yılın başında yapılan düzenlemeyle "yıllara sari inşaat işi" olarak tanımlanan, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işi yapanların hak edişleri üzerinden kesilen stopaj oranının yüzde üçten yüzde beşe çıkarılmasının da müteahhitleri zora soktuğunu vurguladı.