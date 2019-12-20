Atom kurabiyesi nasıl yapılır?

Atom kurabiye nasıl yapılır? İçerisinde birçok kuru meyvenin, çikolatanın ve cevizin olduğu tarif. Atom kurabiyesi yiyince tamamen enerji doldurabilirsiniz. Elinizi korkak alıştırmadan iç malzemeleri bol bol kullanın. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.
Atom kurabiyesi malzemeler:
- 150 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 3,5 su bardağı un
İç malzemesi için:
- 6 adet doğranmış kuru incir
- 8 adet doğramış kuru kayısı
- Yarım su bardağı kuru üzüm
- Yarım su bardağı ceviz içi
- 1 çay bardağı damla çikolata
Atom kurabiye yapılışı:
- Yumurta, pudra şekeri, tereyağı ve vanilyayı geniş bir kap içerisine alıp bir güzel karıştırın
- Kabartma tozu ve unu karışımın içerisine ekleyerek yoğuralım.
- 20 dakika kadar buzdolabında bekletin.
- Limon sıkacağını ters çevirerek iç tarafını hafifçe yağlayalım, streç filmle kaplayalım.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, streç filmle kapladığınız limonluğun içerisine yerleştirin.
- Parmağınızla hamuru oyun.
- Oyduğunuz hamuru içine iç harçtan koyunuz.
- Ardından kalan hamurla üzerlerini kapatın.
- Hazırladığınız hamurları yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.
- Düz kısımları alta kalacak şekilde dizin.
- 180 derecelik fırında 15 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.
- Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri dökün.
- Afiyet olsun.
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