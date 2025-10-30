Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulları bu yılki ödül sahiplerini belirledi. Bu yıl yarışmaya ‘Şiir’ dalında 53 , ‘Roman’ dalında 85 , ‘Senaryo’ alanında 49 eserle başvuruldu.
2025 Attilâ İlhan Roman Ödülü, İthaki Yayınları’nın yayımladığı “Cennette Gibiyim” romanıyla Sibel K. Türker ve Alfa Yayınları’ndan çıkan “Elsa Niego’nun Cenaze Alayı” adlı romanıyla Raşel Meseri arasında paylaştırıldı.
2025 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise İletişim Yayınları’ndan çıkan “Unufak” romanıyla Rober Koptaş’a verilmesine karar verildi.
Seçici kurul, ödül gerekçelerini şu şekilde açıkladı: “10.Attilâ İlhan Roman ödülü, Attilâ İlhan'ın ‘İnsanı insana anlatma’ çağrısına uygun olan iki romana ve yazara, Sibel K. Türker ve Raşel Meseri'ye verilmiştir.
Sibel K. Türker, güncel bir konu olan kadın cinayetlerini, sürekli öldürülme korkusu ile yaşayan, her şeye karşın ayakta kalan dirençli kadınları, sade bir dil ve kurguyla anlatmasıyla;
Raşel Meseri ise gerçek bir olaydan esinlenerek, unutulmuş bir kadın cinayetini, ülkenin sosyal ve siyasi arka planını da göz önünde tutarak, etkileyici bir dille kaleme alması sebebiyle ödüle değer bulunmuştur.
İlk roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü Rober Koptaş'ın, Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin üç kuşak öyküsünü , merak ögesini hep diri tutarak, yoksulluğu, çaresizliği, yalnızlığı hüzünlü ve etkileyici bir dille anlattığı ‘Unufak’ isimli ilk romanına verilmiştir. “
Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Mehmet Eroğlu (Başkan), Handan Coşgun, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.
ŞİİR ÖDÜLÜ HASTA SEVGİLİ KIŞ'A...
Şiir Ödülü Seçici Kurulu, Baki Ayhan’ın Vapur Yayınları’ndan çıkan “Hasta Sevgili Kış” kitabını 2025 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne değer gördü. Ödülün gerekçesi şu sözlerle ifade edildi: “Şiir Ödülü Seçici Kurulu, sınırlı bir atmosferi sınırsız bir imgeleme taşıması, uzun soluklu metinlerin yorulma riskine rağmen baştan sona şiirsel gerilimi koruması, kısa mısralardan yeknesaklık yaratmayacak derinlikli bir şiir bütünlüğüne ulaşması ve günlük dilin sıcaklığından yararlanmakla birlikte doğal geçişlerle bir üst dil inşa etmesi dolayısıyla 2025 Attilâ Şiir Ödülü’nü Bâki Ayhan’ın “Hasta Sevgili Kış” kitabına layık görmüştür.. “
2025 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne layık bir eser bulunamadı.
Metin Celal’in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Yakup Çelik yer aldı.
İLK KEZ VERİLEN SENARYO ÖDÜLÜ NESLİHAN KÜLTÜR'ÜN OLDU
Bu yıl ilk defa verilen Attilâ İlhan Senaryo Ödülü’ne “Döngü” isimli senaryosuyla Neslihan Kültür layık görüldü. Senaryo Jüri Özel Ödülü ise “Demir Kadınlar” senaryosuyla Nedim Argan’a verildi. Seçici kurul, ödül gerekçelerini şu şekilde açıkladı: “Senaryo, merkezine aldığı iki farklı kültürel geçmişe sahip ana karakter Martin ve Zehra üzerinden kültürler arası çatışmayı bireysel vicdan hikayesiyle ustalıkla, sessiz ama derin bir anlatım dili ile birleştiriyor. Göç, aidiyet suç ve kefaret temalarını sade ama etkileyici bir dille işliyor ve ilk bakışta birbirinden farklı ve uzak duran iki hayatın aynı çatı altında yaşadığı dönüşümü inandırıcı bir dille anlatıyor. Yazar karakterlerin iç dünyasını sade ama yoğun diyaloglarla açarken mekanı da bir karakter gibi kullanarak incelikli bir duygusal atmosfer kurmuş. İnsan ruhunun evrensel kırılganlığını gösterme çabası, anlatısal yalınlığı ve vicdan teması etrafında kurduğu güçlü yapı nedeniyle bu eseri 2025 Attilâ İlhan Senaryo Ödülü’ne layık gördük.
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı zorlu yılları anlatan ‘Demir Kadınlar’, Büyük Taarruz sırasında cephe gerisinde fedakarca çalışan kadınların görünmeyen kahramanlıklarını merkezine alarak Türk kadınının direnci, emeği ve onuruna güçlü sinemasal bir ses kazandırıyor.
Kadınları sadece destekleyici değil tarihi değiştiren özne olarak merkezine aldığı ve bunu gerçek bir hikayeden ilhamla yaptığı, güçlü duygusal ve dramatik bir anlatım ve kurguyla kadının toplumda göz ardı edilen rolünü incelikle ön plana çıkardığı için bu eseri Jüri Özel Ödülü'ne layık gördük.”
Attilâ İlhan Senaryo Ödülü Seçici Kurulu’nda Biket İlhan (Başkan), Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof.Dr. Oğuz Makal yer aldı.
2025 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri Ödül Töreni, 42. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 16.00’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
2025 ATTİLÂ İLHAN EDEBİYAT ÖDÜLLERİ
Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, düzenlediği Edebiyat Ödülleri ile rahmetli Attilâ İlhan’ın her eserinde yansımaları bulunan ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesini hedefliyor. Bunun yanı sıra Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı bu ödüller aracılığıyla, rahmetli Attilâ İlhan’ın hayattayken yaptığı gibi, ilk kitapları yayımlanan genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.