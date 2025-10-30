Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulları bu yılki ödül sahiplerini belirledi. Bu yıl yarışmaya ‘Şiir’ dalında 53 , ‘Roman’ dalında 85 , ‘Senaryo’ alanında 49 eserle başvuruldu.

2025 Attilâ İlhan Roman Ödülü, İthaki Yayınları’nın yayımladığı “Cennette Gibiyim” romanıyla Sibel K. Türker ve Alfa Yayınları’ndan çıkan “Elsa Niego’nun Cenaze Alayı” adlı romanıyla Raşel Meseri arasında paylaştırıldı.

2025 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise İletişim Yayınları’ndan çıkan “Unufak” romanıyla Rober Koptaş’a verilmesine karar verildi.

Seçici kurul, ödül gerekçelerini şu şekilde açıkladı: “10.Attilâ İlhan Roman ödülü, Attilâ İlhan'ın ‘İnsanı insana anlatma’ çağrısına uygun olan iki romana ve yazara, Sibel K. Türker ve Raşel Meseri'ye verilmiştir.

Sibel K. Türker, güncel bir konu olan kadın cinayetlerini, sürekli öldürülme korkusu ile yaşayan, her şeye karşın ayakta kalan dirençli kadınları, sade bir dil ve kurguyla anlatmasıyla;

Raşel Meseri ise gerçek bir olaydan esinlenerek, unutulmuş bir kadın cinayetini, ülkenin sosyal ve siyasi arka planını da göz önünde tutarak, etkileyici bir dille kaleme alması sebebiyle ödüle değer bulunmuştur.

İlk roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü Rober Koptaş'ın, Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin üç kuşak öyküsünü , merak ögesini hep diri tutarak, yoksulluğu, çaresizliği, yalnızlığı hüzünlü ve etkileyici bir dille anlattığı ‘Unufak’ isimli ilk romanına verilmiştir. “

Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Mehmet Eroğlu (Başkan), Handan Coşgun, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.

ŞİİR ÖDÜLÜ HASTA SEVGİLİ KIŞ'A...

Şiir Ödülü Seçici Kurulu, Baki Ayhan’ın Vapur Yayınları’ndan çıkan “Hasta Sevgili Kış” kitabını 2025 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne değer gördü. Ödülün gerekçesi şu sözlerle ifade edildi: “Şiir Ödülü Seçici Kurulu, sınırlı bir atmosferi sınırsız bir imgeleme taşıması, uzun soluklu metinlerin yorulma riskine rağmen baştan sona şiirsel gerilimi koruması, kısa mısralardan yeknesaklık yaratmayacak derinlikli bir şiir bütünlüğüne ulaşması ve günlük dilin sıcaklığından yararlanmakla birlikte doğal geçişlerle bir üst dil inşa etmesi dolayısıyla 2025 Attilâ Şiir Ödülü’nü Bâki Ayhan’ın “Hasta Sevgili Kış” kitabına layık görmüştür.. “