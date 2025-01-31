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        Haberler Yaşam Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı

        Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında denize açılan balıkçılar, av peşindeki orkinosları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:27
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        Av peşindeki orkinoslar kayıt altında
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        Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, avlanmak için Kızılelma adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve kardeşleriyle Gökçeada'dan denize açıldı.

        Zürafa Kayalıkları mevkisinden parakete takımını denize bırakan balıkçılar, avlanmak için yüzeye çıkan orkinoslara rast geldi.

        Özdemir ve beraberindekiler, yem atarak besledikleri orkinosları yakalamak için denize olta bıraktı. Oltanın ucundaki yemi de alarak hızla uzaklaşan orkinoslar, denizin derinliklerinde kayboldu.

        Balıkçılar, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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        #Av peşindeki orkinoslar
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