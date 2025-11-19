Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcı çobanı vurdu! Dehşeti yaşadı! | Son dakika haberleri

        Avcı çobanı vurdu! Dehşeti yaşadı!

        Manisa'da korkunç bir ölüm meydana geldi. Olayda bir avcının tüfekle vurduğu çoban Ali Ay hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde çoban Ay'ı fark etmediği, avlanırken kazara vurduğunu söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avcı çobanı vurdu! Dehşeti yaşadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'nın Salihli ilçesinde avcının açtığı ateş sonucu vurulan çoban yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, İğdecik Mahallesi'nde ava çıkan M.D'nin av tüfeğiyle açtığı ateşte, bölgede hayvan otlatan Ali Ay (45) vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin ilk ifadesinde çoban Ay'ı fark etmediği, avlanırken kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"