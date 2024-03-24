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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

        Avcılar'da polisten kaçan sürücü ortalığı birbirine kattı

        İstanbul Avcılar'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Güvenlik kameralarıyla kaydedilen kovalamacada şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazanın ardından şüpheliler, otomobili olay yerinde bırakıp kaçmaya devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:57
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        Film sahnelerini aratmayan kovalamaca
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        Avcılar’da polis ve şüpheliler arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı.

        Olay, dün 14.30 saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan kimliği belirsiz sürücü, cadde üzerinde park halindeki 4 araca çarptı.

        Kazanın ardından otomobilden inen sürücü ile beraberindeki kişi, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki esnaf kaçan 2 şüphelinin peşine düştü ancak yakalayamadı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, kovalamaca anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin kullandığı otomobilin kamyonete sürterek park halindeki 4 araca çarptığı ve kazadan sonra yanındaki kişiyle birlikte koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

        "200 BİN LİRALIK ZARARIM VAR"

        Park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Hayri Ekinci, "Bırakıp kaçtılar. Şahısların kim olduğu belli değil. 2 kişilerdi. Polis kovalıyordu. Ehliyetleri yokmuş. Öyle söyledi polisler. 200 bin liralık zararım var" dedi.

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        #istanbul avcılar
        #Kaza
        #polisten kaçan sürücü
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