Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de balıkçılar için avlanabilir balık boylarını açıkladı.
Gelecekte de denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için balık boylarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, balıkçılar avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devam edeceğini, hem de balık sayısının artacağına dikkat çekti.
Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; açıklanan ölçülerden küçük balıklara yakalayanlara ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı davrandıkları için ceza kesiliyor. Yakalanan balıklara ise el konuluyor.
İşte Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı balıklarda avlanabilir asgari boy ölçüleri... Deniz balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri...
Hamsi 9 cm
Tekir 11 cm
Sardalya 11 cm
Barbunya 13 cm
İstavrit 13 cm
Mezgit 13 cm
Lüfer 20 cm
Palamut 25 cm
Bakalyaro 25 cm
Kalkan 45 cm
Lagos 45 cm
Kılıç balığı 125 cm
Tatlı su balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleriTatlı su levreği 18 cm
Siraz 20 cm
Tatlısu kefali 20 cm
Alabalık 25 cm
Kadife 26 cm
Sudak 26 cm
Karabalık 35 cm
Sazan 40 cm
Turna 40 cm
Yılanbalığı 50 cm
Yayın 90 cm
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