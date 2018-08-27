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Avlanabilir balık boyları açıklandı! O boyun altındakileri sakın tüketmeyin!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de balıkçılar için avlanabilir balık boylarını açıkladı. Gelecekte de denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için balık boylarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, balıkçılar avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin deva edeceğini, hem de balık sayısının artacağına dikkat çekti

27.08.2018 - 15:58 | Güncelleme:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de balıkçılar için avlanabilir balık boylarını açıkladı.

Gelecekte de denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için balık boylarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten yetkililer, balıkçılar avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devam edeceğini, hem de balık sayısının artacağına dikkat çekti.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; açıklanan ölçülerden küçük balıklara yakalayanlara ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı davrandıkları için ceza kesiliyor. Yakalanan balıklara ise el konuluyor.

İşte Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı balıklarda avlanabilir asgari boy ölçüleri... Deniz balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri...

Hamsi 9 cm

Tekir 11 cm

Sardalya 11 cm

Barbunya 13 cm

İstavrit 13 cm

Mezgit 13 cm

Lüfer 20 cm

Palamut 25 cm

Bakalyaro 25 cm

Kalkan 45 cm

Lagos 45 cm

Kılıç balığı 125 cm

Tatlı su balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleriTatlı su levreği 18 cm

Siraz 20 cm

Tatlısu kefali 20 cm

Alabalık 25 cm

Kadife 26 cm

Sudak 26 cm

Karabalık 35 cm

Sazan 40 cm

Turna 40 cm

Yılanbalığı 50 cm

Yayın 90 cm

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