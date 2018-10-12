SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Avlu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Avlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu son bölümde yaşananlar!

Avlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Avlu 15. bölümün hemen ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Peki; Avlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı. İşte, Avlu dizisiyle ilgili merak edilen soruların cevabı...

12.10.2018 - 00:40 | Güncelleme:

Avlu, 15. bölümü ile geçtiğimiz akşam izleyicileriyle buluştu. Son bölümün hemen ardından gözler Avlu 16. bölümü çevrildi. Peki; Avlu 16. bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen, Avlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 15. bölümde neler yaşandı. İşte, merak edilen soruların cevabı...

AVLU 15. BÖLÜMDE YAŞANANLAR?

Yeni gelen üç mahkum tüm dengeleri sarsacaktır. Diğer yandan Oktay ve Murat gerginliğindeki Zerrin’in rolü; git gide büyümektedir. Herkesin ilgisi bu üç mahkum üzerindeyken, Kudret de intikam planları içindedir. Şimdi Deniz’in aklında kocaman bir soru işareti vardır: Alp’in Deniz’i öldürmesi için gönderdiği kiralık katil, yeni gelen mahkumlardan hangisidir?

AVLU 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu son bölümde, cezaevine gelen 3 yeni mahkum tüm dengeleri sarstı. İzleyicilerin aklındaki en önemli sorulardan biri ise; "Alp’in Deniz’i öldürmesi için gönderdiği kiralık katil, yeni gelen mahkumlardan hangisidir?" Sorunun cevabı ise önümüzdeki bölümlerde... Peki; yeni bölüm yani, Avlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki; Avlu 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X