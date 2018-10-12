Avlu, 15. bölümü ile geçtiğimiz akşam izleyicileriyle buluştu. Son bölümün hemen ardından gözler Avlu 16. bölümü çevrildi. Peki; Avlu 16. bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen, Avlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 15. bölümde neler yaşandı. İşte, merak edilen soruların cevabı...

AVLU 15. BÖLÜMDE YAŞANANLAR?

Yeni gelen üç mahkum tüm dengeleri sarsacaktır. Diğer yandan Oktay ve Murat gerginliğindeki Zerrin’in rolü; git gide büyümektedir. Herkesin ilgisi bu üç mahkum üzerindeyken, Kudret de intikam planları içindedir. Şimdi Deniz’in aklında kocaman bir soru işareti vardır: Alp’in Deniz’i öldürmesi için gönderdiği kiralık katil, yeni gelen mahkumlardan hangisidir?

AVLU 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu son bölümde, cezaevine gelen 3 yeni mahkum tüm dengeleri sarstı. İzleyicilerin aklındaki en önemli sorulardan biri ise; "Alp’in Deniz’i öldürmesi için gönderdiği kiralık katil, yeni gelen mahkumlardan hangisidir?" Sorunun cevabı ise önümüzdeki bölümlerde... Peki; yeni bölüm yani, Avlu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki; Avlu 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ