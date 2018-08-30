Gaziosmanpaşa'da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz günlerde gece saat 23.00 saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir restoranda oturan bir kişiyle dışarıdan gelen bir başka kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine restoranda sonradan gelen şahıs yanında bulundurduğu satırı çıkarıp rastgele sallamaya ve tartıştığı kişiyi kovalamaya başladı. Bu kovalamaca esnasında satırın çevredeki vatandaşlara isabet etmesi sonucunda iki kişi yaralandı. Saldırganın alışveriş merkezine satırla nasıl girdiği ve güvenlik noktalarını nasıl geçtiği konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN KISA SÜRE İÇERİSİNDE YAKALANDI

Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Başka suçlardan da aranmasının olduğu öğrenilen şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.



SATIRLI KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırganın restoranda oturan kişinin yanına gelerek tartışmaya başladığı ve bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kavganın büyümesi üzerine saldırgan yanında getirdiği satırı çıkararak tartıştığı kişiyi kovalamaya başlıyor. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ