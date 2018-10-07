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'Günlük 68 bin araç geçişini seneye yakalarız'

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, günlük 68 bin 500 araçlık geçiş garanti rakamlarına gelecek sene ulaşabileceklerini açıkladı. Arıoğlu "68 bine ulaşmak için bazı geliştirmeler yapmak lazım" dedi

07.10.2018 - 14:29 | Güncelleme:

Avrasya Tüneli, taahhüt rakamı 68 bin 500 geçişe bu yıl değil seneye ulaşacak. Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, kavşak düzenlemeleri ve ekonomideki gelişmelerle Avrasya Tüneli'nde günlük 68 bin araç geçiş rakamının gelecek yıl yakalanacağını düşündüklerini belirtti. Arıoğlu, Avrasya Tüneli'nden 2018'de günde ortalama 50 binin üzerinde aracın geçtiğini söyledi.

'GELİŞTİRMELER YAPMAK LAZIM'

Yıl sonu için belirlenen günlük 68 bin araçlık hedefe yaklaşamadıklarını anlatan Arıoğlu, şu bilgileri verdi: "68 bine ulaşmak için bazı geliştirmeler yapmak lazım. Bu geliştirmelerin bir kısmını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle planlamamız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından E-5 üstündeki Uzunçayır Kavşağı'nın kapasitesi artırılıyor. Burada yapılan işlemler Avrasya Tüneli'ne günde minimum 10 bin aracı ilave getirebilecek bir potansiyele sahip. Bunun dışında birkaç proje daha var. Ekonominin biraz daha düzelmesi ve bu projelerle biz bu 68 bin rakamını önümüzdeki sene geçeceğimizi düşünüyoruz."

'2 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK'

Tünelin yakıt ve zaman tasarrufu başta olmak üzere ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkılarının bulunduğunu anlatan Arıoğlu, 2018'de ekonomiye 2 milyar liralık tasarruf sağlanacağını öngördüklerini dile getirdi.

'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN KULELERİNDEN BİRİNİ MARTTA BATIRACAĞIZ'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Arıoğlu, 2 bin 23 metre ile dünyanın en büyük orta açıklığına sahip olacak köprünün 18 Mart 2022'de açılmasının hedeflendiğini anımsattı. Arıoğlu, şöyle konuştu:
"Şu anda denize batıracağımız iki kulenin temellerini yapıyoruz. Bunlar çok büyük inşaatlar. 80 metreye 100 metre genişliğinde. Bir futbol sahasıyla aynı uzunlukta ama daha geniş yapılar. Bunlar Çanakkale'de imal ediliyor. Bir yandan da batıracağımız yerdeki kazıkları da ayarlıyoruz. İnşallah 2019 Mart ayında bu kulelerin bir tanesini törenle batıracağız."

'YERLİ SİNYALİZASYON SİSTEMİ GELİŞTİRECEĞİZ'

Firma olarak demiryollarında büyümeye devam etmek istediklerini aktaran Arıoğlu, yerli bir sinyalizasyon sistemi geliştirmek üzere Ar-Ge çalışması yürüttüklerini söyledi.

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