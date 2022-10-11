Avrupa'da Brexit'ten sonra Frexit

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Cumartesi günü Paris'te binlerce gösterici, aşırı sağ hareket 'Les Patriotes'in çağrısı üzerine toplandı.

Göstericiler, 'Frexit' talebinde de bulunurken, "Macron'u görevden alın" ve "NATO'dan çıkalım" gibi birçok slogan da attı. Pandemi sırasında özellikle aşı karşıtı pozisyonlarıyla tanınan medya avukatı Patrice Di Vizio ve aşırı sağcı Gilbert Collard da eyleme katılanlar arasında yer aldı.

— Florian Philippot (@f_philippot) October 9, 2022

Protestocular, Fransa ve Avrupa'nın Rusya karşısındaki tutumu, COVID-19 yaptırımları, NATO'dan çıkış veya Avrupa Birliği'nden çıkış gibi birçok konuda tepki ve talepte bulundu.

MACRON, MUHALEFETİN HEDEFİNDEYDİ

Rusya'nın, Avrupa'ya gaz arzını kesmesiyle enerji krizi yaşayan Fransa'da hükümetin, enerji tasarrufu ve iklimle mücadele için 15 ana maddelik tasarruf planını muhalefet, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'yı üçüncü dünya ülkesi konumuna düşürdüğü" şeklinde değerlendirdi.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, "Hükümetin 'itidal' diye sunduğu plan, Emmanuel Macron'un Fransa'yı yağmalamasının sonucundan başka bir şey değildir. Kendisini ilerici olarak tanıtan kişi bir şey başardı, o da bizi üçüncü dünya ülkesi yapmak." ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.