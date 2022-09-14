Rusya-Ukrayna savaşının ardından ABD'nin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'nın karşılıkları Avrupa'da enerji krizine yol açtı. Kriz giderek derinleşirken hükümetler aldıkları çeşitli tedbirlerle yüksek faturalara çözüm bulmaya çalışıyor. Elektrik ve ısınma ihtiyacını çoğunlukla doğal gazdan karşılayan Avrupa'da neler yaşanıyor?, Hükümetlerin aldığı tedbirler yeterli geliyor mu?, Halk hangi bireysel önlemleri alıyor? Avrupa'da yaşayanlar haberturk.com'a anlattı. Burçak Orçun'un haberi...

"DONACAK MIYIZ?"



İngiltere'de yaşayan piyano öğretmeni Ozan Ömer Küçük enerji faturalarında geçen seneye göre iki kata varan bir artış olduğunu belirterek "Ekim ayından tavan fiyat uygulamasında artışa gidilecek ve faturalar daha da yükselecek" dedi. Yaşanan enerji krizinin ve genel olarak artan fiyatların en fazla dar gelirli insanları olumsuz etkilediğini belirten Küçük "Radyo programlarına bağlanan insanlar 'Donacak mıyız? Çocuklarımı nasıl ısıtacağım bilmiyorum. Battaniyemi alıp ısınmaya çalışacağım. Nasıl olacak bilmiyorum' şeklinde dert yanıyor" şeklinde konuştu.

Avrupa'nın genel olarak bu duruma hazırlıksız yakalandığını ifade eden Ozan Ömer Küçük "Enerji konusunda Rusya'ya fazla bağlanıldığı için panikle hareket ediliyor. Daha önce kapatılmış olan nükleer santral tekrar açılacak. Liz Truss başbakan seçilir seçilmez daha önce yasaklanmış olan bir doğalgaz arama yönteminin üzerindeki yasağı kaldırdı. Birleşik Krallık topraklarında bu yöntemle doğalgaz arama çalışmalarına başlayacaklarını ilan etti" dedi. İngiliz hükümetinin halka yönelik desteklerinin önemli olduğuna dikkat çeken Küçük "Ama önümüzdeki kış ne olacak bilmiyoruz, çok zor bir süreçten geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET VE HUZURSUZLUK ÇOK ARTTI"

Almanya'da restoran işleten Selda Hava Öz ise yaşanan sürecin hem maddi hem de manevi etkilerinin olduğuna dikkat çekti. Avrupa'da yıllardır ilk defa bu derece korku, belirsizlik ve pahalılık yaşandığını belirten Öz "Son sene her şeye müthiş derecede zam geldi. İnsanlar tedirgin. Şiddet ve aile içi huzursuzluğun çok arttığına şahit oluyoruz" dedi. Yöneticilerin 'Tedbirlerinizi alın', 'Tedarikli olun' şeklindeki uyarılarının halk arasındaki korkuyu artırdığını söyleyen Selda Hava Öz "Önümüz kış. 'Ne olacak?', 'Battaniyeler mi alsak?', 'Mumlar mı hazırlasak?' soruları soruluyor" şeklinde konuştu.

"EV HANIMLARI ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Orta gelirli ailelerin artık çok zor idare etmeye başladığını ifade eden Öz "Ev hanımları çalışmaya başladı. İnsanlar, sene sonu gelecek olan faturalar için bir miktar bütçe ayırmaya çalışmaktan başka hiçbir şey yapamıyor" dedi. Hükümetin aldığı tedbirlerin yeterli olmadığını söyleyen Öz "Bulunduğum bölge turistik, kalabalık ve iş olmaması mümkün değil. Ancak üç-dört mekan şu anda satışta ve kapanmak üzere" dedi. Diğer yandan savaş sonrası Avrupa'ya göç eden Ukrayna ve Rus vatandaşlarının ülkede tepki çektiğini belirten Selda Hava Öz yaşananların toplum huzuruna da yansıdığını söyledi.