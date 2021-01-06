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HaberlerDünyaONAY! Son dakika: Moderna aşısı resmen onay aldı! Korona haberleri
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Avrupa'da Moderna aşısına onay!

Son dakika... Avrupa İlaç Ajansı, Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi.

ONAY! Son dakika: Moderna aşısı resmen onay aldı! Korona haberleri
HABERTURK.COM

Avrupa İlaç Ajansı (EMA),Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.

EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP),Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu aşının yüzde 94,1 etkili olduğu ve 18 yaş ve üzerindekilere uygulanabileceği kaydedildi.

Bu aşamada, AB Komisyonunun EMA'nın verdiği onayı tasdik etmesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyada hesabında EMA'nın onayından sonra yaptığı paylaşımda, "EMA, Moderna aşısının güvenli ve etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu. Şimdi aşıyı onaylamak ve AB'de kullanılabilir hale getirmek için hızlı biçimde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Komisyon'nun tasdik etmesinden sonra AB ülkelerine bu aşının da dağıtımının kısa sürede başlaması bekleniyor.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu.

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