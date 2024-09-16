Avrupa'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı artıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC'nin Avrupa'daki Sağlık, Afetler, İklim ve Krizler Sorumlusu Andreas von Weissenberg, "Avrupa dünyanın geri kalanından çok daha hızlı ısınıyor. Bu tür sellerin tarihi olarak adlandırılmadığı, sık veya hatta yıllık olarak anılacağı olası bir gelecekle karşı karşıyayız. Bu yeni gerçeğe uyum sağlamak için kendimizi hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.