UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz haftayı yenilgisiz kapadı. 19.45 seansında Trabzonspor, Kızılyıldız'ı mağlup ederken Sivasspor ise Romanya'da Cluj'u devirmeyi başardı.
119 GÜNLÜK HASRET BİTTİ
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son verdi.
Bordo-mavili takımın gollerini 16. dakikada Marek Hamsik, 68. dakikada Trezeguet, kaydetti. Konuk takımın golü ise 89. dakikada Nikolic'ten geldi. Hamsik, bu sezon bordo-mavili takım forması altında ilk golünü kaydetti.
Karadeniz ekibi, grupta ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.
Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, 14 maç aradan sonra galip geldi.
Karadeniz ekibi, son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı.
SİVASSPOR 3 PUANA ROMANYA'DA UZANDI
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor, CFR Cluj'u deplasmanda 1-0 yendi. 27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi: 0-1
BAŞAKŞEHİR DOLUDİZGİN!
22.00 seansında ise Başakşehir evinde Fiorentina'yı mağlup ederken Fenerbahçe ise zorlu Rennes deplasmanından 2-2'lik eşitliği çıkarmayı başardı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir 2'de 2 yaptı ve grup liderliğini sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Satdı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin gollerini Serdar Gürler (2) ve Bertrand Traore attı.
Fiorentina'da Jonathan Ikone 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Grupta oynadığı ikinci maçı da kazanan Medipol Başakşehir puanını 6'ya yükseltip liderliğini sürdürdü. İlk yenilgisini alan Fiorentina ise 1 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında İskoç ekibi Hearts deplasmanda, Letonya ekibi RFS'yi 2-0 mağlup etti. Hearts 3 puana yükselirken, RFS 1 puanda kaldı.
FENERBAHÇE 2-0'DAN DÖNDÜ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.
Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı. Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.
Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
ÜLKE PUANINDA SON DURUM
Avrupa'da haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatan Türkiye, İsrail'in ardından bu hafta da Yunanistan'ı da geçerek 1 sıra yükselmeyi başardı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
22 - GÜNEY KIBRIS: 22.675
21 - İSRAİL 23.250
20 - YUNANİSTAN: 24.725
19 - TÜRKİYE: 25.100
18 - HIRVATİSTAN: 25.150
17 - DANİMARKA: 25.225
16 - RUSYA: 26.215
15 - UKRAYNA: 26.700
14 - İSVİÇRE: 27.425
13 - ÇEKYA: 27.550
12 - NORVEÇ: 27.750
11 - SIRBİSTAN: 29.375
10 - AVUSTURYA: 32.000
9 - BELÇİKA: 33.200
8 - İSKOÇYA: 35.800
7 - PORTEKİZ: 49.049
6 - HOLLANDA: 50.900
5 - FRANSA: 52.331
4 - İTALYA: 64.069
3 - ALMANYA: 70.106
2 - İSPANYA: 81.998
1 - İNGİLTERE: 91.570
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