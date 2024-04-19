Avrupa'dan İsrail ve İran'a 'itidal' çağrısı

İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği drone ve füze saldırısının ardından iki tarafa da 'gerilimi düşürme' çağrısı yapan Birleşik Krallık ve Fransa, İsrail'in bugün İran'a düzenlediği saldırının ardından çağrılarını yineledi.

Birleşik Krallık Çalışma Bakanı Mel Stride, gerilimi düşürmenin hala mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

Stride, "Şu anda ayrıntıları bilmemekle birlikte, umarım her ne olduysa, gerilimi azaltmanın artık ileriye dönük bir yol olabileceği bir niteliktedir" açıklamasını yaptı.

Fransa Dışişleri Bakan Yardımcısı da, "Orta Doğu'daki tüm aktörlere itidal çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.