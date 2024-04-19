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        Haberler Dünya Avrupa'dan İsrail ve İran'a 'itidal' çağrısı

        Avrupa'dan İsrail ve İran'a 'itidal' çağrısı

        Birleşik Krallık ve Fransa, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından iki tarafa da 'gerilimi düşürme' çağrısı yaptı. Umman ise İsrail saldırısını kınadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:04
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        İsrail ve İran'a 'itidal' çağrısı
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        İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği drone ve füze saldırısının ardından iki tarafa da 'gerilimi düşürme' çağrısı yapan Birleşik Krallık ve Fransa, İsrail'in bugün İran'a düzenlediği saldırının ardından çağrılarını yineledi.

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        Birleşik Krallık Çalışma Bakanı Mel Stride, gerilimi düşürmenin hala mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

        Stride, "Şu anda ayrıntıları bilmemekle birlikte, umarım her ne olduysa, gerilimi azaltmanın artık ileriye dönük bir yol olabileceği bir niteliktedir" açıklamasını yaptı.

        Fransa Dışişleri Bakan Yardımcısı da, "Orta Doğu'daki tüm aktörlere itidal çağrısı yapıyoruz" ifadesini kullandı.

        Jean-Noel Barrot, 'İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkı olduğunu' da sözlerine ekledi.

        Arap ülkelerinden Umman ise, İsrail'in saldırısını kınadığını duyurdu.

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