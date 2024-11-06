UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları, bugün ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarını kaçırmak istemeyenler, hangi takımların karşı karşıya geleceğini ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağını araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi günün maç programı futbolseverlerin gündeminde. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 6 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…