Avrupa Ligi'nde son 32 turunda gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 20.55'te başlayan mücadeleler sonuçlandı. Gecenin en flaş skorunu Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar'ı 4-1 yenen Eintracht Frankfurt elde etti. Alman ekibi bu sonuçla son 16'ya kalırken gecenin tüm sonuçları şöyle: