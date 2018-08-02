İsveç Meteoroloji yetkilisi meteorolog Deane Bajic, Batı Avrurpa ve Güney Avrupa ülkelerinde gelecek haftadan itibaren rekor sıcaklıklar yaşanacağı uyarısında bulundu. "Yaşlı ve hasta turistlerin İspanya ve Portekiz'e gitmemelerini tavsiye ediyorum" diyen Bajic, kentsel sıcaklıkların 45 derece civarında olmasına rağmen 50 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi.

Batı Avrupa'daki büyük şehirlerin daha da sıcak olacağını kaydeden Bajic, "Çoğu zaman asfalt sıcaklığı sıcak havanın yükselmesine yardımcı oluyor. Gelecek cuma gününden itibaren Yunanistan'nın başkenti Atina'da hava sıcaklığı 48 derece olacağı yetkililer tarafından açıklandı. bu rekor sıcaklık 1997 yılında olmuştu" dedi.

Öte yandan İskandinav ülkeleri vatandaşları da Güney ve Batı Akdeniz ülkelerine gitmektense tatillerini kendi ülkelerinde geçirmeyi tercih ediyorlar. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada İskandinav ülkerinde hava sıcaklığının 30 derece civarında devam edeceği belirtildi.

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