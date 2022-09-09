AB'den minimum kurumlar vergisi adımı 0:00 / 0:00

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Avrupa Birliği'nin (AB) beş büyük ülkesi, minimum kurumlar vergisini gelecek yıl uygulayacaklarını açıkladı.

Macaristan'ın başkenti Prag'ta bir araya gelen beş büyük AB ülkesinin ekonomi bakanları, 2023'te uluslararası büyük kuruluşlara en az yüzde 15 vergi uygulamak üzere anlaşmaya vardı.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda'dan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda oy birliği sağlanamazsa, hükümetlerimiz taahhüdümüzü yerine getirmeye tamamen kararlı. 2023'te küresel asgari etkin vergilendirmeyi ve olası tüm yasal yollarla uygulamaya hazırız" ortak ifadesi yer aldı.

AB'nin yüzde 15 minimum kurumlar vergisi uygulaması Haziran ayında Macaristan'ın koyduğu veto nedeniyle hayata geçirilemiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023'ten itibaren en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik anlaşmanın 136 ülke tarafından kabul edildiğini bundan bir yıl önce bildirmişti.

'TÜM ÜYELERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın koalisyon hükümetinin gerektiğinde kullanılabilecek ulusal mevzuat hazırlamaya başladığını söyledi.

Lindner Prag'ta yaptığı açıklamada, "Avrupa yaklaşımını kuvvetle destekliyoruz. Başta bir üye olmak üzere tüm üye ülkeleri ikna etmeye çalışıyoruz, ancak bu konuda bir anlayış yoksa Almanya'da asgari vergilendirmeyi uygulamaya karar veriyoruz" dedi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, hükümetinin ulusal hükümleri kullanmaya hazır olduğunu kaydederek, "Şimdi bu kararı uygulama zamanı. Konuşmamalıyız. Karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı.