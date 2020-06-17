Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını ile sarsılan Avrupa otomotiv sektöründe, otomobil satışlar Mayıs ayında yüzde 52.3 oranında azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay Avrupa'da satılan araç sayısı 581 bin 161 adet olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgının patlak verdiği Mart ayında Avrupa'daki satışlar yüzde 55.1, Nisan ayında da yüzde 76.3 oranında azalmıştı.

Avrupa'da Mayıs ayında en sert düşüş İspanya'da görüldü. İspanya'daki binek araç satışları Mayıs ayında yüzde 72.7 oranında azalırken, Fransa'da satışlar yüzde 50.3, İtalya'daki yüzde 49.6 ve Almanya'daki satışlar yüzde 49.5 oranında azaldı.

Mayıs ayında, Türkiye'deki otomobil satışları ise yüzde 7.6 azalarak 25 bin 73 adede düştü.

Ocak-Mayıs döneminde ise Avrupa genelindeki otomobil satışları yüzde 41.5 oranında azaldı. Aynı dönemde, İspanya'daki satışlarda yüzde 54.2, İtalya'da yüzde 50.4 ve Fransa'da da yüzde 48.5 oranında küçülme gözlemlendi. Avrupa'nın otomotiv üssü Almanya'da ise otomobil satışları ilk beş ayda yüzde 35 oranında azaldı.