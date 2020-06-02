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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 20.1 artarken, otomobil pazarı yüzde 21.7, hafif ticari araç pazarı da yüzde 13.9 oranında arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamada, yılın ilk 5 beş ayında 183 bin 95 adet araç satışı gerçekleştiği kaydedildi.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde 146 bin 528 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da 36 bin 567 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Mayıs ayında ise yüzde 2.4 daralırken, otomobil pazarı yüzde 7.6 daraldı. Hafif ticari araç pazarı ise Mayıs ayında yüzde 21,6 oranında arttı.

ODD verilerine göre, 2020 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 32 bin 235 adet oldu. Mayıs ayında otomobil satışları 25 bin 73 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da 7 bin 162 adet oldu.

ODD'den yapılan açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarının, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 55 azaldığı bildirildi.