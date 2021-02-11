AA

AP'de kabul edilen "Yemen'deki insani ve siyasi durum" konulu ortak karar tasarısında, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona her türlü silah satışının yasaklanması çağrılarının daha önce de yapıldığı hatırlatıldı.

Almanya'nın Suudi Arabistan'a, İtalya'nın da Suudi Arabistan ve BAE'ye silah ihracatını yasakladığı anımsatılan tasarıda, AB ülkelerinden bazılarının da yasaklara katılmayı planladığı, bazılarının ise satışa devam ederek AB Konseyi'nin ortak tutumunu ihlal ettiği vurgulandı.

Tasarıda, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını ve BAE'ye F-35 uçaklarını verme kararını durdurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, AB'nin de benzer şekilde hareket etmesi istendi.

AP milletvekilleri, AB üyelerinin bu ülkelere silah ihracatının Yemen'deki çatışmayı körüklediğini kaydederek, "Avrupa Parlamentosu, ağır insan hakları ihlallerini yapanlardan hesap sorulması amacıyla AB'ye ve üyelerine ellerindeki tüm araçları kullanmaları çağrısında bulunmaktadır." ifadesine yer verdi.

Yaptırım uygulanması için AB'nin Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'nin harekete geçirilmesi çağrısına yer verilen tasarıda, İranlı kişi ve kuruluşların Husilere ciddi miktarda silah sağlaması da kınandı.

Yemen'deki iç savaşta insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon üyelerine AB ülkelerinden yapılan silah satışları daha önce de gündeme gelmişti.

Son olarak Belçika'nın Valon bölgesinden Suudi Arabistan'a satılan silahların, silah üreticilerinin aksini belirtmesine rağmen Yemen'deki iç savaşta kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Vredesactie adlı sivil toplum kuruluşunun raporunda, Valon bölgesinde faaliyet gösteren FN Herstal adlı şirketin ürettiği silahların, Yemen'deki iç savaşta Suudi destekli güçler tarafından kullanıldığı belgelenmişti.

AVUSTRALYA'DAN "SİLAH SATIŞINA DEVAM" KARARI

"The Guardian"ın internet sitesinde yer alan habere göre, Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve BAE’ye askeri teçhizat ihraç etmeye devam edileceği belirtildi. Açıklamada, jeostratejik koşullar ve olası risklerin değerlendirildiği ancak konuya ilişkin kararlarda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

İhracat izinlerinin tek tek değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, belgelerin ihraç edilen malların, insan hakları ihlallerinin yaygınlaştırılması gibi Avustralya’nın ulusal çıkarlarına zarar verecek şekilde kullanıldığının tespit edilmesi durumunda reddedildiği vurgulandı.

Avustralya hükümeti, Ağustos 2019 - Ekim 2020'de Suudi Arabistan’a askeri malzemelerin ihracatına ilişkin 5, BAE’ye ise 9 daimi izin belgesi düzenlemişti.

Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi birçok kuruluş, Avustralya hükümetine Yemen’deki iç savaşa dahil olan ülkelere silah satışını durdurma çağrısında bulundu.

Çocukları Kurtarın Vakfı (Save The Children) Avustralya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mat Tinkler, hükümetin konuya ilişkin açıklamasını "acı bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Avustralya hükümetinin Suudi Arabistan ve BAE’ye ihraç edilen bazı askeri ekipmanlara ilişkin bilgi vermemesini eleştiren Tinkler, Avustralya halkının hangi silahların satışının yapıldığını ve bu silahların Yemen’deki insani krizi körükleyip körüklemediğini bilmeye hakkı olduğunu savundu.