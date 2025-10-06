Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Öktem'in ağır yaralandığı öğrenilmişti. Son dakika gelişmesi kapsamında, Öktem'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. İşte detaylar...
AVUKAT SERDAR ÖKTEM'E SİLAHLI SALDIRI!
AA'da yer alan habere göre Avukat Serdar Öktem otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öktem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.