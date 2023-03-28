Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Şırnak'ta çantasını X-Ray cihazından geçirmeyen avukat hakkında karar verildi
ABONE OL

Çantasını X-Ray cihazından geçirmeyen avukata verilen cezaya hak ihlali kararı

AYM, Şırnak Adliyesi girişinde çantasını X-Ray cihazından geçirmeyi reddettiği için para cezasına çarptırılan avukatın başvurusunu karara bağladı. Yüksek mahkeme, verilen cezayla ilgili hak ihlali kararı verdi

Şırnak'ta çantasını X-Ray cihazından geçirmeyen avukat hakkında karar verildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Şırnak Adliyesi girişince çantasını X-Ray cihazından geçirmeyi reddettiği için para cezası verilen Avukat İdris Taniş'in başvurusunu karara bağladı.

Özel hayatın gizliliği ve "avukatın 'ağır cezalık suçüstü hariç aranamayacağı" şeklindeki Avukatlık Kanunu'nun 58.maddesini gerekçe gösteren Taniş ile ilgili kararda şu ifadeler yer aldı:

"Avukat olan başvurucu gittiği Şırnak Adliyesi girişinde meslek kimliğini ibraz etmiş ancak görevliler Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emrini gerekçe göstererek çantasını X-Ray cihazından geçirmesi suretiyle adliyeye giriş yapabileceği konusunda başvurucuyu ikaz etmiştir. Başsavcılığın yazılı emrinde; ülkedeki terör olayları nedeniyle adliyeye giriş çıkış yapan avukat, adliye personeli ve tüm vatandaşın duyarlı kapıdan geçerek, çanta ve eşyalarını ise X-Ray cihazından geçirerek içeriye alınması gerektiği ifade edilmiştir.

YEREL MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Başvurucu, çantasını X-Ray cihazından geçirmeden adliyeye giriş yapmış ve görevlilerce bu durum tutanak altına alınmıştır. Bunun üzerine Başsavcılık İdari Yaptırım Bürosunun idari yaptırım kararıyla başvurucunun 259 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Karar gerekçesinde; terör eylemlerinin Şırnak gibi yoğun yaşandığı bir yerde anılan tedbire uyulması gerektiği, başvurucunum Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu'nun 9. maddesindeki düzenlemeye aykırı davrandığı, bu nedenle eyleminin emre aykırı davranış kabahatini oluşturduğu vurgulanmıştır.

Başvurucunun anılan karara karşı yaptığı itiraz, Şırnak Sulh Ceza Hakimliği kararıyla reddedilmiştir. Karar gerekçesinde öncelikle idari yaptırım kararının gerekçesi özetlenmiş ve Kabahatler Kanunu'nun 'Emre aykırı davranış' kenar başlıklı 32. maddesine değinilmiştir. Kararda ayrıca başsavcılığın söz konusu emri vermeye yetkili olduğu, emrin hukuka uygun olduğu, itiraz edenin çantasını X-Ray cihazına bırakmadan içeri geçerek anılan emre aykırı hareket ettiği ifadelerine yer verilmiştir."

HAK İHLALİ KARARI VERİLDİ

Karar üzerine AYM'ye başvuran başvurucunun itirazını ise karara bağlandı. Hak ihlali kararı veren yüksek mahkeme, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Şırnak Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme başvurucunun tazminat talebini ise reddetti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adalet Sarayı önünde koca dehşeti: Boşanmak istediği eşini silahla vurdu
GÜNDEM Adalet Sarayı önünde koca dehşeti!
CHP'nin yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu
GÜNDEM CHP'nin yeni RTÜK üyesi belli oldu
Son dakika: İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz
GÜNDEM 3 partiden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz
Eski eşi ve yanındaki arkadaşını öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti! - Güncel haberler
GÜNDEM Eski eşi ve yanındaki arkadaşını öldürmüştü! ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile görüşecek
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ı ziyaret edecek
Son dakika: AYM'den "toplantı ve gösteri yürüyüşü"nün reddine, "ihlal" kararı
GÜNDEM AYM'den kritik "toplantı ve gösteri yürüyüşü" kararı
Fitre ne kadar? 2023 Ramazan fitresi kimlere ve ne zaman verilir? Fitre hesaplama
GÜNDEM Fitre ne kadar?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023Seçim takviminde önemli tarihler
GÜNDEM Seçim takviminde önemli tarihler
İstanbul'da yağmurda trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
GÜNDEM İstanbul'da 'yağmur' etkisi! Yoğunluk yüzde 65
Son dakika: Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün olası İstanbul depremine dair önemli ve acil önerisi! - Güncel haberler Naci Görür kimdir, İstanbul depremi için neler yapılmalı?
GÜNDEM Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den acil İstanbul ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.