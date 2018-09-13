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Avustralya'da 36 yıl önce gizemli biçimde ortadan kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı

Avustralya'da polis 1982 yılında hiç iz bırakmadan ortadan kaybolan Lynette Dawson adındaki kadını bulmak için harekete geçti.

13.09.2018 - 09:18 | Güncelleme:

Avustralya'da polis hiç iz bırakmadan ortadan kaybolan Lynette Dawson adındaki kadını bulmak için harekete geçti.

İki çocuk annesi Dawson 1982 yılında ortadan kaybolmuş, kocası Chris Dawson karısının evi terk ettiğini ve bir tarikata katıldığını söylemişti.

Avustralya'da The Teacher's Pet isimli internet radyo yayını (podcast) Dawson'un kaybolmasıyla ilgili bir program hazırlayınca olay dünya çapında ilgi çekti.

Chris Dawson karısını öldürdüğü iddialarını reddetmesine rağmen soruşturmada Lynette Dawson'un "tanıdığı biri tarafından" öldürüldüğü sonucuna ulaşıldı.

Polis bugün Sydney kentinin Bayview mahallesindeki eski evlerinin bahçesinde kazıya başladı.

New South Wales polis departmanından Scott Cook "Her şey Lyn için adaleti sağlamak adına" dedi.

Program dünya çapında 12 milyon kişi tarafından izlendi

Cook sonuçta elde edecekleri bulgulardan bağımsız olarak polisin Chris Dawson hakkında cinayet suçlaması getireceğini de açıkladı.

Polis çiftin eski evlerinin arsasında bazı "anormallikler" bulduklarını ve dört ayrı bölgede kazı yapacaklarını açıkladı.

Cook "Bu sefer kazılar çok daha kapsamlı olacak. Kayaya çarpana kadar kazacağız" dedi.

Mayıs ayından bu yana programı 12 milyondan fazla kişi dinledi.

Dawson'un ortadan kaybolması geçmişte de soruşturulmuştu.

Polis 2015 yılında eski dosyayı yeniden açtı.

Yeni kanıtlar ışığında savcılığa gönderilen dosyada cinayet suçlaması getirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Savcılık daha önce cinayet suçlaması getirmek için yeterince delil olmadığını savunuyordu.

2003 yılındaki bir soruşturma lise öğretmeni olan Dawson'un genç öğrencilerle ilişkiye girdiğini ortaya çıkarmıştı.

Dawson karısının ortadan kaybolmasından günler sonra 16 yaşındaki bir kızla beraber yaşamaya başladı. Evlenen çift daha sonra ayrıldı.

Geçmişte yürütülen her iki soruşturma da cinayet suçlamasının Lynette Dawson'un tanıdığı birine yöneltilmesi gerektiği kanısında.

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