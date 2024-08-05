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        Haberler Dünya Avustralya'da 'terör tehdidi' bir üst seviyeye çıkarıldı | Dış Haberler

        Avustralya'da 'terör tehdidi' bir üst seviyeye çıkarıldı

        Avustralya'da hükümetin, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, "gençlerin radikalleşmesi" gibi çeşitli sebeplerin toplumda yol açtığı gerginlik nedeniyle terör tehdidi seviyesini "olası"dan "mümkün"e yükselttiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:38
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        Avustralya'da 'terör tehdidi' üst seviyede
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        ABC News'ün haberine göre, Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, yaptığı açıklamada, Avustralya'da toplumun son dönemlerde daha "belirsiz ve istikrarsız" olduğunu dile getirdi.

        Burgess, "Daha çok Avustralyalı, hızla radikalleşiyor. Daha çok Avustralyalı, savundukları mesele için şiddeti kullanmaya eğilimli." diyerek terör tehdidi seviyesinin "mümkün"e yükseltildiğini belirtti.

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değinen Burgess, Gazze'deki durumun terör tehdidi seviyesini yükseltmelerinin "doğrudan sebebi" olmadığını fakat "önemli bir faktör" oluşturduğunu ifade etti.

        Burgess, seviyenin yükseltilmesinin, ASIO'nun "mevcut bir saldırı hakkında istihbarat planları olduğu ya da kaçınılmaz bir saldırı beklentisi olduğu anlamına gelmediğini" de vurguladı.

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de açıklamasında, terör seviyesinin yükseltilmesinin "gençler arasında ve çevrim içi ortamda radikalleşmenin artması ve yeni karmaşık ideolojilerin ortaya çıkmasından kaynaklandığını" ifade etti.

        Albanese de "mümkün" seviyesine yükseltilen terör tehdidinin, "kaçınılmaz" olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

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