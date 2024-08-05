Avustralya'da 'terör tehdidi' bir üst seviyeye çıkarıldı

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, yaptığı açıklamada, Avustralya'da toplumun son dönemlerde daha "belirsiz ve istikrarsız" olduğunu dile getirdi.

Burgess, "Daha çok Avustralyalı, hızla radikalleşiyor. Daha çok Avustralyalı, savundukları mesele için şiddeti kullanmaya eğilimli." diyerek terör tehdidi seviyesinin "mümkün"e yükseltildiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değinen Burgess, Gazze'deki durumun terör tehdidi seviyesini yükseltmelerinin "doğrudan sebebi" olmadığını fakat "önemli bir faktör" oluşturduğunu ifade etti.