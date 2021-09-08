Avustralya’da 1721 kişi Kovid-19’a yakalandı, 9 kişi hayatını kaybetti

AA

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Avustralya’daki en yüksek vaka sayısı, son 24 saatte 1480 kişinin Kovid-19’a yakalanmasıyla tam kapanma ve gece sokağa çıkma yasağının sürdüğü Yeni Güney Galler eyaletinde (NSW) kaydedildi.

Ülkede Delta varyantının etkisindeki NSW’de, artan yeni vaka sayılarının yanı sıra 9 kişinin daha virüsten hayatını kaybetmesiyle eyalette Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 204’e yükseldi.

Kovid-19’dan yeni can kaybının bildirilmediği tam kapanmanın uygulandığı Victoria eyaletinde 221, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 20 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Avusturya’nın Batı Avustralya, Tazmanya, Queensland, Güney Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde, son 24 içinde yeni vaka kaydedilmedi.

Kovid-19 aşısının ikinci dozunu da yaptıranların yüzde 70 ila 80’lere ulaşması durumunda kapalı olan ülke ve eyalet sınırlarının yeniden açılabilmesi bekleniyor.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 68.3’e çıkarken, ikinci dozu da yaptıran Avustralyalıların oranı 39.0.

- Ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1062’ye yükseldi

Delta varyantının en fazla ölüme ve vaka sayısına neden olduğu NSW’deki can kayıplarıyla Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1062’ye çıktı.

Ülkede Kovid-19’ün ilk görüldüğü 25 Ocak 2020’den bu yana 66 bin 306 Avustralyalı virüse yakalandı.

Aktif vaka sayısının da 29 bin 087’ye çıktığı Avustralya’da, 229’u yoğun bakımda olmak üzere 1282 kişi hastanede tedavi görüyor.

- Yeni Zelanda’da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor

Ülkedeki yeni vaka sayılarının düşüşe geçtiğini ancak tedbirlerin süreceğini açıklayan Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Bakanlığın resmi sayfasından açıkladığı istatistiklerine göre, 16 yeni vakaya rağmen son 24 saatte 78 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla, ülkedeki aktif vaka sayısı 720’den 658’e düştü.

Ülkedeki 658 aktif vakadan 6’sı yoğun bakımda olmak üzere 37’si hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 829 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27’si hayatını kaybetti.​​​​​​​