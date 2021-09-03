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Avustralya’da Covid-19 kaynaklı can kayıpları 1032'ye yükseldi

Son 24 saatte 1657 kişinin Covid-19'a yakalandığı Avustralya’da, 13 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede can kayıpları 1032'ye çıktı.

Avustralya’da Covid-19 kaynaklı can kayıpları 1032'ye yükseldi
Avustralya'da vaka sayısında artış kaydedildi
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AA

Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, son 24 saatte 1431 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Başbakan Berejiklian, tam kapanmanın sürdüğü eyalette yaşları 30 ila 90 aralığında değişen 13 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde vaka sayılarındaki artışın sürmesini beklediklerini belirten Berejiklian, "Önümüzdeki iki hafta, vaka sayısı açısından muhtemelen en kötü dönemimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte NSW'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 175'e, aktif vaka sayısı da 20 bin 148'e çıktı.

AVUSTRALYA'DA COVID-19 KAYNAKLI CAN KAYIPLARI 1032'YE YÜKSELDİ

Delta varyantının etkisindeki bir diğer eyalet olan Victoria’da tam kapanmaya rağmen günlük yeni vaka sayısı 208'e yükselirken, hastanede Covid-19 tedavisi gören bir kişinin öldüğü açıklandı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saatte Covid-19'dan ölüm yaşanmazken, NSW ve Victoria'daki can kayıplarıyla ülkedeki virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1032'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısının 58 bin 206'ya yükseldiği ülkede, 23 bin 137 aktif vakadan 183'ü yoğun bakımda olmak üzere 1067 kişi hastanede tedavi görüyor.

YENİ ZELANDA'DA 28 VAKA KAYDEDİLDİ

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Direktörü Dr. Caroline McElnay, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 28 kişiye Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Dr. McElnay, vaka sayılarındaki düşüşün cesaret verici olmasına rağmen, ülkenin özellikle Delta varyantı konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 729 Covid-19 vakası kaydedilirken, 755 aktif vakadan, 43'ü hastanede tedavi görüyor. Ülkede virüse yakalananlardan 26'sı hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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