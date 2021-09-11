11 Eylül'de ne oldu?

Avustralya'da vaka sayısı 70 bini geçti 0:00 / 0:00

AA

Eyalet hükûmetlerinden yapılan açıklamalara göre, sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma uygulamalarına rağmen son 24 saate NSW’de 1599, Victoria’ da 450, ACT’de 15 ve Queensland’de 5 kişi daha virüse yakalandı.

Sıkı tedbirlerin virüsün artışını yavaşlatamadığı Avustralya’da, Covid-19’un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana, günlük vaka sayısı ilk kez 2 bin 69’a çıktı.

Ülkedeki bir önceki günlük en fazla yeni vaka sayısı 10 Eylül 2021’de 1901 kişinin virüse yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti.

AVUSTRALYA'DA VAKA SAYISI 70 BİNİ GEÇTİ

Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla Mart 2020’den bu yana ülke sınırlarını, vatandaşları ve daimi oturma izni olanlar dışındakilere kapalı tutan Avustralya’da, Delta varyantının ortaya çıkmasıyla yeni vakaların artışı hızlandı.

Haziran 2021’e Delta varyantı başlayana kadar diğer ülkelere kıyasla, virüse karşı başarılı bir mücadele ortaya koyan Avustralya, söz konusu tarihe kadar toplam vaka sayısını 30 binin altında, can kaybını da 910’da tutmayı başardı.

Ancak Delta varyantının başlamasıyla virüsün yoğun olduğu eyaletlerde önlemlerin daha da artırılmasına karşın vaka sayısı yaklaşık 3 ayda 30 binden fazla artarak 71 bin 986’ya ulaştı.

Öte yandan Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 66,2, ikinci dozu da vurduranların yüzdesi de 41,1’e çıkmasına rağmen, son 24 saatte 8 kişinin daha Covid-19’dan vefat etti, can kaybı 1084’e yükseldi.

Avustralya’daki toplam 34 bin 715 aktif vakadan 244’ü yoğun bakımda olmak üzere, 1353 kişi hastanede tedavi görüyor.

YENİ ZELANDA'DA 23 KİŞİ COVID-19'A YAKALANDI

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının istatistiklerine göre, ülkedeki 640 aktif vakadan 4’ü yoğun bakımda olmak üzere 19’unun hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 890 Covid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27’si hayatını kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​