Avusturya Şansölyesi istifa edecek

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, partisi olan Avusturya Halk Partisi ile Avusturya Sosyal Demokrat Partisinin koalisyon görüşmelerinden sonuç alamadığını ve bu sebeple istifa edeceğini açıkladı.

Karl Nehammer X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Uzun ve samimi görüşmeler yaptık. Ancak Avusturya Sosyal Demokrat Partisi ile kilit noktalarda anlaşma sağlanamadı. Avusturya Halk Partisi sözünde duruyor. Verimlilik ve Ekonomi karşıtı önlemlere başvurmayacağız. Ya da yeni vergiler getirmeyeceğiz. Bu sebeple görüşmeleri sonlandırıyoruz." dedi.