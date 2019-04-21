Merkez Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı kısmından aşağı sarkıtılan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye verdi. DHA'nın haberine göre, uçmaya çalışan ancak iplerden kurtulamadığı için apartman duvarına çarpan güvercin için itfaiye ekipleri yardıma geldi.





5 katlı apartmanın çatısına araçtaki merdivenle çıkan görevliler, ayağındaki iplerden kurtulmak isteyen kuşu yakalamak için uğraş verdi. Görevlinin çabası sonucu yakalanan güvercin ayaklarına bağlı iplerden kurtarıldı.



Görevliler tarafından itfaiye müdürlüğüne götürülen güvercin burada kısa bir süre bakıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.