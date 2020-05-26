Ayağını tuvalet giderine sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı - AKSARAY

Alınan bilgiye göre, Mustafa Mutlu (2),yaşadıkları Şeyh Hamit Mahallesi'ndeki evlerinde ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı.Baba Murat Mutlu, oğlunun ayağını kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğun ayağını tuvalet giderinden kurtardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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