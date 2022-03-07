AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Aybar kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre gösterişli ve heybetli anlamlarına gelmektedir. Aybar kar fırtınasının Sibirya üzerinden gelen bir soğuk hava dalgası olduğu söyleniyor. Ayrbar kar fırtınasının etkisine girecek olan ülkelerden birinin de Türkiye olması bekleniyor. Bu durumda da Türkiye'de Mart ayının 10. günü ile 14. günü arasında hava sıcaklıklarının büyük oranda düşmesi ve yoğun kar yağışının meydana geleceği söyleniyor.