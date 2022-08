"BENİ ÇOK UTANDIRDINIZ"

Öte yandan Ayça Ayşin Turan, daha önce, "Dizi aşkı gerçek oldu. Rol arkadaşınız Alp Navruz ile aşk yaşıyorsunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt vermişti.

Oyuncu, "Zaten her şeyi biliyorsunuz. Ne söyleyeyim? Beni çok utandırdınız. Her şey güzel gidiyor. Her şey yolunda." demişti.