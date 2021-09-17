"HOMURDANMAK YERİNE MUMLARIMI YAKMAYA ÇALIŞIYORUM"

42 yaşındaki Aydilge, sözlerini, "Ben ne zaman böyle homurdansam, tarih hocam Dr. Mahoney, bana bakıp gülümserdi. 'Karanlığa küfredeceğine, bir mum yakmaya ne dersin Aydilge...' O günden beri her sözümde ve davranışında boş boş homurdanmak yerine mumlarımı yakmaya çalışıyorum. Çünkü karanlık tek başına bir varlığa sahip değildir. O sadece ışığın yokluğudur... Eflatun'un bayıldığım bir sözüyle bitireyim bu uzun gönderiyi; 'Asıl sorun çocukların karanlıktan korkması değil, büyüklerin aydınlıktan korkmasıdır..." şeklinde noktaladı. Ünlü şarkıcının nostaljik paylaşımı takipçilerinden 6 binden fazla beğeni aldı.