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Aydın'da 8 bin sahte döviz ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin sahte döviz ele geçirildi, bir kadın gözaltına alındı

Aydın
AA

Aydın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Münevver Ç'nin sosyal medyadan tanışıp irtibat kurduğu M.E. tarafından düşük kur karşılığı 120 bin liraya aldığı 80 bin sterlinin sahte olduğunu fark edip dolandırıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 20 ve 50'lik banknotlar halinde 8 bin sahte sterlin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Nazilli'de 80 bin sahte sterlini düşük kurlu döviz vaadiyle, 120 bin liraya satan dolandırıcı kadın yakalandı. Polis, kadının evinde yaptığı aramada 20 ve 50'lik banknotlar halinde 8 bin adet sahte sterlin ele geçirdi.

 

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