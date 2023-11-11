Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Hüseyin Çalışmaz'ın (24) kullandığı traktör, Arzular Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Çalışmaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.